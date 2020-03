भाजपा सांसद ने की आसाराम को रिहा करने की मांग, कोरोना का बताया खतरा

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनियाभर से सामने आ रही खबरों की मानें तो ये जानलेवा वायरस सबसे ज्यादा बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेता है। यही वजह है कि बुजुर्गों के कोरोना वायरस के चलते बचने की ज्यादा सलाह भी दी जा रही है। इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान सामने आया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आसाराम बापू की रिहाई की मांग की है।

If convicted prisoners are being released by Government then the falsely found guilty and 85 year old ailing Asaram Bapu should be released first