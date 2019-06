राष्ट्रपति ने NDA को दिया सरकार बनाने का न्योता, नरेंद्र मोदी ने कहा- जन अपेक्षाएं करेंगे पूरी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले आज उनको NDA संसदीय दल का नेता चुना गया। बीजेपी के बाद सभी दल के प्रमुखों ने मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया।

- राष्ट्रपति ने मुझे प्रधानमंत्री नामित पत्र सौंपा: मोदी

- नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया

- अमित शाह ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति को समर्थन वाले सांसदों का खत सौंपा, पेश किया सरकार बनाने का दावा

Narendra Modi: President today gave me a letter designating me as the Prime Minister...The country has given me a huge mandate and the mandate comes with the expectations of the people. pic.twitter.com/Q3AgRA7ck1 — ANI (@ANI) May 25, 2019

हम नए भारत का संकल्प लेकर आए हैं: मोदी

संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने भी सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं ह्रदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना और एनडीए के सभी दलों ने इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं आभारी हूं। सेंट्रल हॉल की आज ये घटना असामान्य घटना है। हम आज नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक नई यात्रा को यहां से आगे बढ़ाने वाले हैं। देश की राजनीति ने जो बदलाव आया है, आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है। आप सभी अभिनंदन के आभारी हैं। लेकिन जो सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं वे विशेष अभिनंदन के आभारी हैं। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छलावे में ऐसा भ्रमित और भयभीत रख गया है, उससे अच्छा होता कि माइनॉरिटी की शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता की जाती। 2019 में आपसे अपेक्षा करने आया हूं कि हमें इस छल को भी छेदना है। हमें विश्वास जीतना है। देश पर इस गरीबी का जो टैग लगा है, उससे देश को मुक्त करना है। गरीबों के हक के लिए हमें जीना-जूझना है, अपना जीवन खपाना है। गरीबों के साथ जैसा छल हुआ, वैसा ही छल देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है।

PM Narendra Modi: People have accepted us due to our 'seva bhav'. One has to prepare oneself to be always ready to help people even when you move through the lanes of politics and power. pic.twitter.com/abd5ZCYiGQ — ANI (@ANI) May 25, 2019

NDA को मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा था: शाह

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि ये प्रचंड जनादेश जो हमें मिला है वो ऐतिहासिक जनादेश है। भाजपा के 303 सांसद चुनकर आना और एनडीए के 353 सांसद चुनकर आना जनता का अपार समर्थन है। चुनाव अभियान के समय कई सवाल उठाए जाते थे, लेकिन हमारे सभी साथियों को विश्वास था कि हम 50 प्रतिशत की लड़ाई लड़ेंगे और एनडीए को मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने पांच साल शासन चलाया उसको देश की जनता ने स्वीकारा है। वो बताता है कि देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी एक्सपेरिमेंट को मन से फिर एक बार स्वीकारा है। 2019 के जनादेश ने परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को राजनीति से बाहर निकाल दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक जनता ने मोदी के समर्थन में मतदान किया है। चुनाव प्रक्रिया के समय देश में हर जगह मोदी की सुनामी दिखाई देती थी, इस सुनामी ने विपक्षी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया है।

BJP President Amit Shah: I thank all the allies and the MPs who have unanimously chosen NDA's leader Narendra Modi as the new Prime Minister of the country. pic.twitter.com/CZU7gzK6lt — ANI (@ANI) May 25, 2019

एनडीए के सभी सांसदों ने हाथ उठाकर मोदी के नाम का समर्थन किया

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा

राजनाथ सिंह और गडकरी ने अमित शाह के प्रस्ताव को पास किया

भाजपा सांसदों ने नरेंद्र मोदी को नेता चुना

सांसदों ने हाथ उठाकर मोदी को नेता चुना

प्रकाश सिंह बादल ने मोदी को समर्थन किया

नीतीश कुमार, राम विलास पासवान ने समर्थन

नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंचे

Delhi: Visuals from Parliament where the NDA meeting is about to begin. pic.twitter.com/JlcDnwn69u — ANI (@ANI) May 25, 2019

शुक्रवार को मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा

इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। यह उनके अगले कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले की एक औपचारिकता मात्र है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कामकाज जारी रखने का आग्रह किया। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में सोलहवीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिसका गठन 18 मई 2014 को हुआ था।