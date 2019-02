BJP का राहुल और रॉबर्ट पर बड़ा हमला, संबित पात्रा बोले- भ्रष्टाचार कांग्रेस का एजेंडा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके बहनोई रार्बट वाड्रा पर हमला बोला हैं। भाजपा ने राहुल को अपराधी नंबर वन और वाड्रा को अपराधी नंबर टू कहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर वाड्रा पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा वाड्रा को पेट्रोलियम डीम में घूस मिली।

इस दौरान संबित पात्रा ने रॉबर्ट वाड्रा पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। पात्रा ने कहा कि वाड्रा ने अवैध तरीके से लंदन में संपत्तियां खरीदीं। लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की 8-9 संपत्तियां हैं। इनमें से एक संपत्ति वर्ष 2009 में पेट्रोलियम डील के लिए बतौर कमीशन मिली थी।

पात्रा का कहना है कि पेट्रोलियम की दलाली स्काईलाइट के अकाउंट में की गई थी। वाड्रा ने दिरहम करेंसी में दलाली की थी। दोनों अपराधी जेल के बाहर हैं।

