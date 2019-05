YSR कांग्रेस नेता रघुराम कृष्णम राजू के 6 ठिकानों पर CBI का छापा, 2655 करोड़ का बैंक धोखाधड़ी का मामला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई ( CBI ) ने तेलंगाना के वाईएसआर कांग्रेस ( YSR Congress ) के नेता रघुराम कृष्णम राजू पर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने 2655 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में राजू के हैदराबाद स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुंटूर लोकसभा सीट से प्रत्याशी मोदुगुला वेणुगोपाल रेड्डी के आवास पर छापे मारे थे।

Telangana: CBI is conducting searches in Hyderabad at the residence and two other places of YSRCP leader Raghuram Krishnam Raju in connection with a Rs 2655 Crore bank fraud case. Raids are underway at two residences and four offices in Hyderabad. pic.twitter.com/ylvtnDc5di