ममता बनर्जी का ठाकुर पुकुर से तारतला तक पैदल मार्च, बोलीं- क्या सिर्फ मोदी कर सकते हैं प्रचार

नई दिल्ली। हिंसा, झड़प और चुनाव आयोग की सख्ती के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में ठाकुर पुकुर से तारतला तक मार्च निकाला। गुरुवार को मार्च निकालने से पहले ममता ने एक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के बंगाल में तय समय से पहले चुनाव प्रचार समाप्त करने का निर्णय पर सवाल खड़े किए।

ममता ने उठाए लोकतंत्र पर सवाल

CM ममता ने कहा कि, 'क्या केवल पीएम मोदी ही मीटिंग कर सकते हैं? क्या लोकतंत्र में हमारा कोई अधिकार नहीं है? चुनाव आयोग ने हमारे चुनावी प्रचार को 24 घंटे पहले रोक दिया। ऐसे में अब हम इस हिसाब से अपनी बैठकें तय करेंगे।'

West Bengal CM, Mamata Banerjee: We had a meeting y'day, why was it cancelled? Can only the PM hold a meeting? Don't we have any rights in democracy? Only that the Election Commission says will happen? They curtailed our campaign 24 hours ago, now we have to adjust our meetings pic.twitter.com/kkfDMHr71C