चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज आएंगे भारत, पीएम मोदी से महाबलिपुरम में होगी मुलाकात

नई दिल्‍ली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को दो दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी की शनिवार को तमिलनाडु के महाबलिपुरम में अनौपचारिक मुलाकात होगी। चीन के राष्‍ट्रपति की आगवानी के लिए तय प्रोटोकॉल की साझा रिहर्सल की गई है। इस मुलाकात के लिए सुरक्षा के सख्‍त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्‍यवस्‍था है।

Chinese President Xi Jinping is arriving in India for his second informal summit with Prime Minister Narendra Modi in Mamallapuram town of Tamil Nadu



