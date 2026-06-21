International Yoga Day Videos: नरेंद्र मोदी बने ‘योग गुरु’, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मुश्किल से कर पा रहे थे आसन

International Yoga Day Videos: देश-विदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग दिवस पर भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों के साथ योग किया। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी योग गुरु के रूप में भी नजर आए। वहीं देश में कई जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में एनडीए के नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मुश्किल से आसन करते हुए भी नजर आए।