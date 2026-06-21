राज ठाकरे के दाढ़ी वाले तंज पर जैन मुनि का पलटवार, कहा- दम है तो मुंब्रा और भिवंडी जाकर दिखाओ

जैन मुनि नीलेशचंद्र ने यह भी कहा कि उनके बाल या दाढ़ी कैसी है, यह उनका निजी विषय है और वह व्यक्तिगत टिप्पणियों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। नीलेशचंद्र ने आरोप लगाया कि दादर के कबूतरखाने और सफेद पट्टी के मुद्दे को नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए उछाल रहे हैं। सफेद पट्टी मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया गया। उन्होंने कहा, यह विवाद सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति के लिए है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि आपकी ताकत कितनी है।