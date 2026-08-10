Punjab Politics: क्या फिर एक होंगे भाजपा और अकाली दल? इस वजह से दोनों को है एक-दूसरे की जरूरत

Punjab Politics: पंजाब की राजनीति में भाजपा (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच गठबंधन की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। कभी लंबे समय तक सहयोगी रहे दोनों दलों ने 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग चुनाव लड़ा। दोनों चुनावों के नतीजों ने यह साफ किया कि दोनों पार्टियों के पास अपना-अपना मजबूत वोट आधार है, लेकिन अकेले दम पर निर्णायक जीत हासिल करने की स्थिति अभी भी नहीं है। बता दें कि SAD ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर छह साल पहले भाजपा का साथ छोड़ दिया था।