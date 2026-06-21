‘मतभेद भूलकर फिर साथ आ जाएं उद्धव और शिंदे’, महायुति के वरिष्ठ नेता ने की भावुक अपील

Shiv Sena Merger: महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' और शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने की चर्चाओं के बीच शिवसेना (शिंदे गुट) नेता और विधायक बच्चू कडू ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से बार-बार नेता और कार्यकर्ता बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ जाने वालों को दोष देकर काम नहीं चलेगा, बल्कि नेतृत्व पर भी सवाल उठाने चाहिए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए बच्चू कडू ने दोनों पक्षों को आपसी मतभेद भुलाकर एक होने की अपील की।