Chirag Paswan बोले - नीतीश कुमार एक्सपोज हो चुके हैं, महागठबंधन से मिला सकते हैं हाथ

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से सुशासन बाबू टैग लगाकर देशभर में घूम रहे हैं। लेकिन अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। उनके राज की लूट और भ्रष्टाचार की कहानी खुलकर सबके सामने आ गई है। इसलिए अब उनका जाना तय है।

CM has been wearing 'Sushasan' babu tag for the last 15 years. But now, his loot is being exposed. He never spoke about Munger & doesn’t speak a word on corruption. He is known as Palturam as he was against Lalu & then formed govt with them in 2015: LJP President Chirag Paswan pic.twitter.com/EUviktNt8g