मेघालय सरकार के खिलाफ नहीं सफल हो सका नो कांफिडेंस मोशन, प्रस्ताव गिरा

नई दिल्ली। सीएम कोनराड संगमा की सरकार ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए अविश्वास प्रस्ताव को जीत लिया। सीएम ने कहा कि यदि हम विफल रहे हैं, जैसा कि विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, तो कैसे नागरिकों का अपहरण नहीं होता है-उनके समय के 210 मामलों से लेकर आज मामले शून्य तक कैसे आ गए? हम कोयला खनन पर प्रतिबंध हटाने में कैसे कामयाब रहे?





Meghalaya: CM Conrad Sangma's govt y'day won no-confidence motion moved by Congress . The CM said,"If we've failed, as alleged by the opposition, how come there is no abduction of civilians-from 210 cases during their time to zero today? How we managed to lift ban on coal mining?"