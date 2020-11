CM Jaganmohan Reddy का बड़ा फैसला, आंध्र की जेलों से जल्द रिहा होंगी 55 महिला कैदी

नई दिल्ली। आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ( CM Jaganmohan Reddy ) ने प्रदेश की जेलों में पांच साल की सजा काट चुकी महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए आंध्र की गृह मंत्री मेकथोती सुचरिता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मानवीय आधार पर पांच साल की कैद पूरी करने वाली महिला कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। प्रदेशभर की जेलों में 147 महिला कैदी हैं जो आजीवन कारावास का सामना कर रही हैं। इनमें से 55 महिलाएं 5 साल की कैद पूरी कर चुकी हैं। इन्हें अगले सप्ताह रिहा किया जाएगा।

Chief Minister has decided to release female prisoners who have completed five years of imprisonment on humanitarian grounds. There are 147 female prisoners who are facing life imprisonment,of them 55 will be released next week: Andhra Pradesh Home Min Mekathoti Sucharitha (6.11)