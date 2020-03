Coronavirus: केजरीवाल बोले- मकान मालिक न करें जबरदस्ती, गरीब न दे पाए तो सरकार देगी 3 माह का किराया

नई दिल्ली। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों ( Migrant workers) के पलायन को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal) ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील की कि जो लोग जहां हैं वहीं रहें, बाहर नहीं निकलें।

दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) उनके रहने और खाने का पूरा इंतजाम कर रही है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की कि वे अपने घरो में रहें, सरकार उनके कमरे का किराया भी दे देगी।

भाजपा पर गलत आरोप लगाने का तोहमत मढ़ते हुये CM केजरीवाल ने कहा कि शनिवार को भाजपा के लोगों ने गलत आरोप लगाए, तो हमारे वाले भी उलझने लगे।

कोई झूठे आरोप लगता है तो आराम से सफाई देकर आगे निकल जाएं।

Delhi government to pay rent if tenants fail to do so: Kejriwal



Read @ANI story | https://t.co/SZUE4xzVja pic.twitter.com/6z1j5rKSKR