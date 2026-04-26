सीएम फडणवीस को लेकर किया आपत्तिजनक पोस्ट! NCP शरद गुट के नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वहीँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में नागपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान मानेवाडा निवासी आयुष रमेशचंद्र अग्रवाल के रूप में हुई है। धंतोली पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि वीडियो में नागपुर से लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं। अभी मामले की जांच चल रही है।