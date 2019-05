नई दिल्‍ली। थप्‍पड़कांड के एक दिन बाद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्‍होंने कहा कि शनिवार को मोती नगर में रोड शो शुरू होते ही एक शख्‍स ने मेरे ऊपर हमला किया। मेरे ऊपर हमले के लिए भाजपा सरकार जिम्‍मेदार है। इन हमलों से मैं डरने वाला नहीं हूं। न ही डरा हूं। दिल्‍ली की जनता ने मुझे सीएम बनाया है। मैं जनता का एहसानमंद हूं। खून का एक-एक कतरा दिल्‍ली और देश पर कुर्बान कर दूंगा।

Delhi CM Arvind Kejriwal: A Chief Minister was attacked and the Central govt says, 'didn't receive the complaint, unable to move ahead with further proceedings, the PM should resign over it. It's not an attack on Arvind Kejriwal, it is an attack on Delhi's mandate. pic.twitter.com/RsUlRFhlVn