भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सीएम धरने पर बैठे इससे शर्मनाक कुछ नहीं, ममता को छोड़ देना चाहिए पद: योगी

कोलकाता: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बंगाल में सियासी घमासान पर योगी ने ममता सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। योगी आदित्य नाथ ने कहा कि ममता बनर्जी आखिर चिटफंड घोटाले में भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बचाना चाहती है। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारी को लेकर धरने पर बैठ जाए। इससे साबित हो गया है कि प बंगाल सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। यह सरकार मुहर्रम की अनुमति देती है और दुर्जा पूजा पर रोक लगाती है यह समझ से परे हैं। योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव से बंगाल अछूता रह गया । बंगाल सरकार ने मोदी जी की योजना को लागू नहीं किया। ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Purulia, West Bengal: Nothing can be more shameful for a democracy than a Chief Minister sitting on a dharna.