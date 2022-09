कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल,थरूर समेत इन 5 सांसदों ने लिखी चिट्ठी

कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने नामित लोगों की लिस्ट कि सार्वजनिक करने की मांग की है। इन सांसदों ने अध्यक्ष पद के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है।

कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अगले महीने चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले ही पार्टी के ही सांसदों ने इसकि प्रक्रिया पर सवाल खड़े किये हैं। इन सांसदों ने इस संबंध में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (सीईए) के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में अध्यक्ष पद के चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई गई है। ये पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब राहुल गांधी महत्वाकांक्षी भारत जोड़ों यात्रा पर हैं।

concerns on transparency and fairness of Congress Presidential election; 5 Congress MPs in letter