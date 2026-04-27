Rajsamand: सरकार प्रेम का दीया जलाकर भजन करने में व्यस्त… नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान से सियासी हलचल

जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों ने खुलकर अपनी पीड़ा सामने रखी। केलवाड़ा के लाखेला तालाब में होटलों का गंदा पानी गिरने और सीवरेज लाइन की बदहाल व्यवस्था को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश नजर आया। वहीं रोडवेज बसों के संचालन को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए।

इस पर जुली ने मौके से ही विकास अधिकारी मांगीलाल गुर्जर को फोन कर मामले में त्वरित कार्रवाई और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर सक्रिय है।