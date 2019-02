CBI केस: पश्चिम बंगाल के राज्यापाल ने गृह मंत्रालय को भेजी खुफिया रिपोर्ट, सरकार ने किया था तलब

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कारण देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। दरअसल, रविवार को कोलकाता में सीबीआई पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापेमारी करने पहुंच थी। लेकिन, पांच सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से बनर्जी लगातार धरने पर बैठी हैं।

गृह मंत्रालय के पास पहुंचा रिपोर्ट

सोमवार को केन्द्र सरकार ने ममता सरकार से जवाब तलब करने की बात कही। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से बातचीत की। जिसके बाद त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को समन किया था और रिपोर्ट मांगी थी। इधर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दिया है। हालांकि, इस मामले पर गृह मंत्रालय की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। कयास लगया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है।

