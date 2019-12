अरुधंति रॉय ने की NPR पर टिप्पणी, भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी की निंदा

नई दिल्ली। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लेखिका अरुंधति रॉय की टिप्पणी को लेकर उन पर हमला किया है। लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के लिए डाटाबेस का काम करेगा और उन्होंने लोगों से गलत नाम बताकर इसका विरोध करने को कहा।

कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट शमा मोहम्मद ने एक ट्वीट में कहा, "अरुंधति क्या निरर्थक बोल रही हैं! लोगों से एनपीआर में भाग लेने से इनकार करने के लिए कहना एक अलग बात है, लेकिन उनसे यह कहना की गलत विवरण दें, पूरी तरह से गलत है। हमें किसी से अनापेक्षित सलाह की जरूरत नहीं है, जो हमारी सेना का अपमान करता है।"

शमा की यह टिप्पणी रॉय के बयान के बाद आई है। रॉय ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि एनपीआर, एनआरसी के लिए डाटाबेस के तौर पर काम करेगा और उन्होंने लोगों को गलत नाम और पता बताने के लिए कहा।

