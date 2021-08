कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की मोदी सरकार की तारीफ, बोले- अच्छे कामों की होनी चाहिए प्रशंसा

नई दिल्ली। कांग्रेस मोदी सरकार (Modi Government) के खिलाफ लगातार हमलावर रहती है और तमाम तरह की योजनाओं पर सवाल खड़े करते रहती है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी लाइन से अलग हटकर सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करने से नहीं हिचकते हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने किया है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की प्रशंसा की है। शशि थरूर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मोदी सरकार की ओर से अपनाए गए कोविन-ऐप की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यह बेहद शानदार है।

यह भी पढ़ें :- अब Whatsapp पर भी आसानी से डाउनलॉड कर सकते हैं कोविड सर्टिफिकेट, जानिए पूरा प्रोसेस

थरूर ने वॉट्सऐप के जरिए कोविन-ऐप्स (CoWin App) से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर सराहना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'मैंने हमेशा सरकार के अच्छे कामों को स्वीकार किया है और प्रशंसा भी की है। #Cowin के आलोचक के रूप में मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। 90131 51515 पर एक @WhatsApp मैसेज भेजें और OTP के जरिए अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें.. यह सरल और तेज है।"

बता दें कि टीकाकरण अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाने में CoWin App ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविन ऐप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टेशन, स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक सभी सुविधा उपलब्ध है।

I’ve always acknowledged & praised the Government when it merits it. As a critic of #Cowin, let me say they’ve done something terrific. Send a @WhatsApp message “download certificate” to 90131 51515, receive OTP & get your vaccination certificate back by @WhatsApp. Simple&fast!