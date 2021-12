कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा- गोवा में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है टीएमसी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं।

congress says mamata banerjee is indirectly supporting bjp in goa