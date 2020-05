कोरोना संकटः विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला, सोनिया ने कहा- मजाक साबित हुआ आत्मनिर्भर पैकेज

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच लॉकडाउन-4 ( Lockdown ) में विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर हमला बोला है। कांग्रेस ( Congress ) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने शुक्रवार को विपक्ष पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video Confrancing ) के जरिये बैठक बुलाई।

इस बैठक में कोरोना को लेकर सरकार की विफलताओं पर निशाना साधा गया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने लॉकडाउन को ठीक से लागू नहीं किया। आर्थिक मोर्चे ( Economic Front ) पर भी सरकार पूरी तरफ विफल साबित हुई है। बैठक की शुरुआत सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों की ओर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फन से 80 लोगों की मौत पर दुख जताकर की।

Congress President Smt Sonia Gandhi’s opening remarks at the meeting of 22 like-minded Parties via video conferencing. pic.twitter.com/aRjXV3r7Sq

Sh. Ghulam Nabi Azad, Leader of Opposition(RS) conducts the meeting. Sh. Adhir Ranjan Chowdhury, Congress leader in Lok Sabha joins him.



Senior Congress leaders

Sh. A.K.Antony,

Sh. Ahmed Patel,

Sh. K.C. Venugopal,

Sh. Mallikarjun Kharge

also join.