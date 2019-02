नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सीबीआइ और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संसद में इस मामले को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर उछाला है। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि रविवार को कोलकाता में सीबीआई अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोका गया। इस तरह की घटना देश के इतिहास में पहली बार हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि चिटफंड घोटाले के आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।

HM Singh on the CBI action in Saradha chit fund case in West Bengal yesterday: The action was taken after SC had ordered an investigation into Saradha chit fund case . The Police Commissioner was summoned many times but he did not appear. pic.twitter.com/pM4vXdvExN — ANI (@ANI) February 4, 2019

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और इसी वजह से सीबीआई को कमिश्नर के घर जाना पड़ा। इस घोटाले में कई नामचीन और राजनीतिक लोगों के होने का पता चला है। उन्होंने कहा कि देश की कानूनी एजेंसियों के बीच ऐसा टकराव देश के फेडरल और राजनीतिक ढांचे के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को अगर काम करने से रोका जाएगा तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी। केंद्र सरकार ने हमेशा राज्यों के अधिकार का सम्मान किया है, पुलिस राज्य का विषय है और राज्यों को भी केंद्र की एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए।

Union Minister Prakash Javadekar: Ye Mamata ji ki emergency hai Bengal mein. Hamari nahi hai, Mamata ji ki hai. pic.twitter.com/eI6PlVTLfX — ANI (@ANI) February 4, 2019

गृह मंत्री ने साफ कहा कि कोलकता में जो घटना हुई वह संविधानिक ढांचे के टूटने की ओर संकेत कर रही है। वहीं, केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह बंगाल में ममता बनर्जी की इमरजेंसी है। उन्होंने कहा कि यह हमारी नहीं है। काफी हंगामे के बाद दो बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है।

Farooq Abdullah, National Conference on CBI issue in West Bengal: Her (Mamata Banerjee) allegation is right. This country is in danger as its becoming dictatorial. They (Central govt) are not masters of this country, people are. pic.twitter.com/uVbAFdiSXf — ANI (@ANI) February 4, 2019

इधर, ममता के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सरकार सीबीआई के हथियार बनाकर सभी विपक्षी नेताओं को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश हो रही है। भाजपा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुला ने कहा कि ममता बनर्जी का आरोप सही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से देश खतरे में हैै।

Ghulam Nabi Azad,Congress: From the day BJP has come to power at the Centre, they have paid very less attention towards working for the country but towards eliminating opposition parties, this has been their focus for the past 5 years.There is no other party more corrupt than BJP pic.twitter.com/Zhae2bFrH2 — ANI (@ANI) February 4, 2019

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नवी आजाद ने कहा कि जब से सत्ता में भाजपा की सरकार आई है। वह विपक्ष को खत्म करना चाहती है।