दिल्ली विधानसभा चुनाव: वोट डालने के लिए लाइन में नजर आए कई दिग्गज, किया मतदान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी ( Delhi ) के 1.47 करोड़ मतदाता शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। वहीं सुबह के दौरान मतदान करने वाले लोगों में कई बड़े नेता शामिल रहे।

इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ( External Affairs Minister S Jaishankar ), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan ) और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नेता राम माधव ( Ram Madhav ) शामिल हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे।

Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal: Voted along with my family, including my first-time voter son. Urge all young voters to come out to vote. Your participation strengthens democracy. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/gW9gr2MHMl — ANI (@ANI) February 8, 2020

जयशंकर ने अपना वोट तुगलक क्रिसेंट स्थित एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्युमैनिटिज एडुकेशन में बने मतदान केंद्र में डाला।

मतदान केंद्र के बाहर उन्होंने कहा कि मतदान करना देश के नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए लोगों को बाहर जरूर निकलना चाहिए और अपना मतदान करना चाहिए।

Delhi: External Affairs Minister Dr S Jaishankar has cast his vote at the polling station set up at NDMC School of Science & Humanities Education at Tuglak Cresent. He says, "it is basic duty of every citizen to vote. It is important to get out there and contribute." pic.twitter.com/y8quQkTS8L — ANI (@ANI) February 8, 2020

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाए जाने पर सुर्खियों में रहे भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने मटियाला मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

Delhi: BJP MP Parvesh Verma casts his vote at a polling station in Matiala assembly constituency; BJP and Congress have fielded Rajesh Gehlot and Sumesh Shokeen from the constituency, respectively. Gulab Singh Yadav of AAP is the current MLA and party's candidate from Matiala pic.twitter.com/u0toVZVMNX — ANI (@ANI) February 8, 2020

भाजपा नेता राम माधव ने करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के झंडेवालान क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया।

Delhi: Bharatiya Janata Party leader Ram Madhav arrives at a polling station in Jhandewalan area, in Karol Bagh assembly constituency. AAP has fielded its sitting MLA Vishesh Ravi from here. BJP's Yogendra Chandolia & Congress' Gaurav Dhanak are contesting from here. pic.twitter.com/MVQ7fzE7rt — ANI (@ANI) February 8, 2020

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अपनी मां के साथ कृष्णा नगर स्थित रतन देवी पब्लिक स्कूल में मतदान करने पहुंचे।

हर्षवर्धन ने संवाददाताओं से कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी। लोगों ने स्पष्ट रूप से उनका असली रंग देख लिया है, जो कि राष्ट्रहित के खिलाफ काम करना है।

हर्षवर्धन ने मीडिया से कहा कि भाजपा को सफलता मिलेगी। यह चुनाव स्पष्ट रूप से सही और गलत के बीच है।

Union Minister Harsh Vardhan accompanies family members to cast vote for Delhi polls



Read @ANI story | https://t.co/UdGKglOwI8 pic.twitter.com/sHULGQMYvj — ANI Digital (@ani_digital) February 8, 2020

वहीं उनसे पूछे जाने पर कि भाजपा को कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, इस पर उन्होंने कहा, "मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, जो यह भविष्यवाणी कर सकूं।" उन्होंने यह भी कहा, "आप के पास बात करने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे कह रहे हैं कि भाजपा के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है।" दिल्ली के एक करोड़ से अधिक लोग 70 विधायक का चयन करेंगे।