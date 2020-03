Delhi Violence: कांग्रेस ने अमित शाह से इस्तीफा और पीएम मोदी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने संसद के अंदर और बाहर हंगामा मचाया। कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर दो बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने दिल्ली हिंसा में 46 लोगों के मारे जाने का विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Pm Modi ) और गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेस हिंसा को लेकर पीएम मोदी से जवाब और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

Congress MP's show placards & raise slogans in Lok Sabha demanding resignation of Home Minister Amit Shah over #DelhiViolence. pic.twitter.com/VGY72RCNHl