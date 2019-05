नई दिल्‍ली। सीएम योगी आदित्‍यनाथ अपने अच्‍छे-बुरे बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस बार वो 'बाबर की औलाद' वाले बयान पर फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर उन्‍हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने का सख्‍त निर्देश दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने सीएम योगी को पद की गरिमा का ख्‍याल रखते हुए संभलकर बोलने की नसीहत दी है।

कम से कम भगवा परिधान का तो ख्‍याल रखिए

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने सीएम योगी से कहा है कि आप इस बात को न भूलें कि उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री हैं। कम से कम आपको सीएम पद की गरिमा का ख्‍याल रखना चाहिए। आप जिम्‍मेदारी से बोलना सीख लीजिए। साथ ही नसीहत भी दी है कि आप यह न भूलें कि सीएम होने के साथ आप भगवा परिधान में भी होते हैं। दोनों ही नजरिए से आप इस तरह की बात कैसे कर कसते हैं। यह सही नहीं है। आप दूसरों को नाली का कीड़ा बताने वाला बयान कैसे दे सकते हैं।

Renuka Chowdhury, Congress on EC notice to UP CM Adityanath for his statement 'Babar ki aulad': He is supposed to be the Chief Minister! Come on, speak with some responsibility. You forget that you are in this saffron garb & you talk like that. Despicable! pic.twitter.com/DfEYtSlag4