गोवा में प्रशांत किशोर के सगंठन I-PAC के ठिकानों पर छापा, गांजे के साथ एक गिरफ्तार

गोवा में I-PAC ने 8 बंगले किराये पर लिए हैं। पुलिस ने कहा कि इन आठ I-PAC विला में से एक से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है।

Updated: February 12, 2022 10:50:57 am

गोवा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए काम कर रहे राजनीतिक रणनीतिकर प्रशांत किशोर के संगठन I-PAC के ठिकानों पर गोवा पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान पुलिस ने इस संगठन के एक कर्मचारी को भी गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इस कर्मचारी के खिलाफ NDPS ऐक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

