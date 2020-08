कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया भी Corona Positive, अस्पताल में किया गया भर्ती

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संकट लगातार बढ़ रहा है। अब तक देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच चुकी है। रोजाना देश में 50 हजार से ज्यादा कोरोना से संक्रमितों के नए केस ( Corona New Cases ) सामने आ रहे हैं। वहीं 38 हजार से ज्यादा लोग इस घातक बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच कई नेता भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।

ताजा मामला कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धा रमैया ( Siddaramaia ) को लेकर सामने आया है।

मुख्यमंत्री बीएस येद्दियुरप्पा ( CM BS Yeddyurappa ) के बाद अब पूर्व सीएम सिद्धा रमैया में भी कोरोना संक्रमण ( Corona Positive ) की पुष्टि हुई है। खुद सिद्धा रमैया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की।

बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, राम मंदिर निर्माण ने नहीं पीएम मोदी का योगदान, जानें किस पूर्व पीएम का बताया नाम

Former Karnataka CM and Leader of Opposition Siddaramaiah says, he has tested positive for #COVID19, admitted to hospital pic.twitter.com/CdA1Wf2yK7