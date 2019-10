नई दिल्ली। लंबे अरसे बाद पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रममुख एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। देवगौड़ा ने ममल्लापुरम के समु्द्र तट पर साफ-सफाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर किया। अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिखा है कि मैंने ममल्लापुरम के एक तट पर नंगे पांव जॉगिंग के साथ साफ-सफाई (प्लॉगिंग ) करते हुए पीएम मोदी का वीडियो देखा।

पीएम की ये पहल प्रेरणादायी है। देश के हर नागरिक को साफ सफाई पर ध्‍यान देने की जरूरत है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने बताया है कि प्लास्टिक-मुक्त भारत की दिशा में यह एक प्रेरक शुरुआत है।

I saw the video of @narendramodi plogging barefoot at a beach in Mamallapuram, TN. This is an inspiring start to traverse towards a plastic-free India. https://t.co/tdDI2L8pRM