कश्मीर में हो रही हत्याओं पर बोले फारूक अब्दुल्ला, ये हमें बदनाम करने की साजिश

नई दिल्ली। कश्मीर में इन दिनों आतंकी हमले बढ़ गए हैं। वहीं आतंकी इन दिनों खास तौर पर आम नागरिकों या गैर-कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में यूपी और बिहार के रहने वाले 4 मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। कश्मीर में हो रही बाहरी नागरिकों की हत्या पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये हत्याएं हमें बदनाम करने की साजिश के तहत की जा रही हैं।

नागरिकों की हत्या पर जताया दुख

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल करना अफसोसजनक है। यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। यह कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इसमें हम कश्मीरियों का हाथ नहीं है और न ही मैं या कोई भी कश्मीरी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के साथ है। मीडिया से बात करते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि ये हत्याएं कश्मीर का माहौल को खराब करने और कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है।

J&K | "The killing of innocent people is unfortunate. It is a conspiracy to defame Kashmiris," says National Conference chief Farooq Abdullah on recent civilian killings in the region pic.twitter.com/RQbKOu39xQ