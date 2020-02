दिल्ली विधानसभा चुनाव: भाजपा के रामलाल बोले, कागज न दिखाने वाली मानसिकता की आज हार तय

नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री और RSS के सह संपर्क प्रमुख रामलाल ( RSS leader Ram Lal ) ने वोट डालने के बाद कहा है कि आज मतदान ( Voting ) के दिन शाहीन बाग ही नहीं कई मुद्दों पर वोट पड़ रहा है।

उन्होंने शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कागज न दिखाने की बात करते थे आज वोट देने के लिए उन्हें कागज तो दिखाना ही पड़ेगा।

आज मतदान के दिन कागज न दिखाने वाली मानसिकता हारेगी और कागज दिखाने वाली मानसिकता जीतेगी।

Delhi: Former Vice-President Hamid Ansari and senior RSS leader Ram Lal at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. Delhi CM&sitting MLA from the constituency, Arvind Kejriwal is contesting from here. BJP's Sunil Yadav& Congress's Romesh Sabharwal fielded against the CM. pic.twitter.com/PAspT8Ht9q