पूर्व IPS अफसर भारती घोष ने जॉइन की बीजेपी, ममता बनर्जी की रही हैं करीबी

नई दिल्ली। शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआइ की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सोमवार को पूर्व आईपीएस अफसर भारती घोष ने भाजपा का दामन थाम लिया। भारती घोष को ममता बनर्जी का करीबी बताया जाता है।

रविशंकर प्रसाद और विजयवर्गीय ने जॉइन कराई पार्टी

राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में भारती घोष ने बीजेपी की सदस्यता ली। भारती घोष के बीजेपी थामने के बाद पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके (भारती) बीजेपी में शामिल होने से पश्चिम बंगाल में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी।

Delhi: Former IPS officer Bharati Ghosh joins Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of Union Minister Ravi Shankar Prasad and BJP leaders Kailash Vijayvargiya & Mukul Roy. pic.twitter.com/R8UJO1FBJL