राजस्थान के लिए खुश खबर हथिनी कुंड से पाइपलाइन एलाइन्मेंट पर सहमति

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील के साथ मुलाकात की। गडकरी से मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव व राव इन्द्रजीत भी मौजूद रहे। गडकरी ने धारूहेडा में राजमार्ग पर एकत्रित हो रहे पानी की समस्या के समाधान के लिए एनएचएआई को नेशनल हाइवे की स्लिप लेन के नीचे एक डक्ट निर्माण करवा कर उसके जरिए पानी के स्थायी निकास के निर्देश दिए। इस राजमार्ग पर भिवाड़ी से पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। इस डक्ट के निर्माण में राजस्थान और हरियाणा भी वित्तीय सहयोग करेंगे । राजस्थान से गंदा पानी नहीं आए यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी उपस्थित थे।