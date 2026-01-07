7 जनवरी 2026,

बुधवार

राजस्थान के लिए खुश खबर हथिनी कुंड से पाइपलाइन एलाइन्मेंट पर सहमति

यमुना जल समझौते के तहत पानी लाने के लिए पाइपलाइन एलाइन्मेंट पर केंद्र सहमत धारूहेडा में गंदे पानी की समस्या का होगा समाधान- पानी की निकासी के लिए स्लिप लेन के नीचे बनेगा विशेष डक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Jan 07, 2026

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेन्द्र यादव के साथ बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा।

नई दिल्ली। राजस्थान को यमुना जल समझौते के मामले में बड़ी सफलता मिली है। हथिनी कुंड से राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन के एलाइन्मेंट पर केन्द्र और अन्य राज्य सिद्धान्ततः सहमत हो गए हैं। अब इसके लिए डीपीआर बनाने का काम तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील व हरियाणा के मुख्यमंंत्री नायब सैनी के साथ इस मुद्दे पर बैठक की थी।

इस दौरान यमुना जल के राजस्थान के हिस्से के पानी को राजस्थान पहुंचाने के लिए हथिनी कुंड से राजस्थान तक प्रस्तावित पाइप लाइन का एलाइन्मेंट प्रस्तुत किया गया। बैठक में इस पर सिद्धान्त्ततः सहमति बनी। अब इसके डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पानी राजस्थान के शेखावाटी इलाके में खुशहाली लाएगा।

धारूहेड़ा में जमा गंदा पानी निकलेगा

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील के साथ मुलाकात की। गडकरी से मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव व राव इन्द्रजीत भी मौजूद रहे। गडकरी ने धारूहेडा में राजमार्ग पर एकत्रित हो रहे पानी की समस्या के समाधान के लिए एनएचएआई को नेशनल हाइवे की स्लिप लेन के नीचे एक डक्ट निर्माण करवा कर उसके जरिए पानी के स्थायी निकास के निर्देश दिए। इस राजमार्ग पर भिवाड़ी से पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। इस डक्ट के निर्माण में राजस्थान और हरियाणा भी वित्तीय सहयोग करेंगे । राजस्थान से गंदा पानी नहीं आए यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी उपस्थित थे।

बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-919 भिवाड़ी-धारूहेड़ा, ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का अलवर-भरतपुर खंड, भरतपुर एलिवेटेड, जयपुर-जोधपुर एलिवेटेड, दिल्ली-जयपुर-किशनगढ़ हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई। साथ ही खाटू श्याम रिंग रोड पर जलभराव की समस्या पर स्थायी समाधान के संदर्भ में चर्चा की गई। हरियाणा के मंत्री राव नरबीर भी मौजूद रहे।

बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात कर प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी ।

Published on:

07 Jan 2026 03:05 pm

