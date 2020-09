प्रदेश की राजनीति के चलते केंद्रीय कैबिनेट से Harsimrat Kaur का इस्तीफा! कैप्टन बोले- अकाली दल का नाटक

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल ( Harsimrat Kaur Badal ) के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के मुताबिक कौर के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के पीछे प्रमुख वजह पंजाब की स्थानीय सियासत है। पार्टी को अब भी उम्मीद है कि वह इस मसले को चर्चा के जरिये सुलझा लेगी। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौर के इस कदम को अकाली दल का नाटक करार दिया है।

भाजपा में आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मुताबिक, "इन तीनों कृषि बिलों से फायदा किसानों को ही पहुंचने वाला है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ फैलाया है, उससे मुझे लगता है कि शिरोमणि अकाली दल भी स्थानीय राजनीति के दबाव में आ गई। इसकी वजह से हरसिमरत कौर से इस्तीफा दिलवाया गया है, जबकि इन बिलों से किसानों को होने वाले फायदे से अकाली दल भी वाकिफ है।"

अग्रवाल ने कहा कि तीनों बिलों को लेकर फैलाए जाने वाले झूठ का पार्टी लगातार पदार्फाश कर रही है। कांग्रेस समेत विरोधी सियासी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी हटाने की झूठी बात को फैला रहे हैं। तीनों बिलों से एमएसपी का कोई लेना-देना नहीं है, एमएसपी ही नहीं एपीएमसी भी नहीं हट रहा है।"

