गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले - महाराष्ट्र पुलिस कानून के मुताबिक करेगी कार्रवाई

नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। महाराष्ट्र पुलिस कानून के अनुसार काम करेगी और उसी के मुताबिक आगे कार्रवाई करेगी।

No one is above the law. Maharashtra Police will work as per the law: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh