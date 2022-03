भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी मिलेगी सैलरी, जानिए क्या-क्या दी जाएंगी सुविधाएं?

पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आखिरकार भगवंत मान ने 16 मार्च को प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी।

आम आदमी पार्टी ( AAP ) के नेता भगवंत मान ( Bhagwant Mann ) ने बुधवार को शहीद-ए-आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में सीएम पद की शपथ ली। पंजाब चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर थी। पार्टी ने प्रदेश विधानसभा की 117 में से 92 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। कॉमेडी से अपना करियर शुरू करने वाले भगवंत मान ने राजनीतिक मंच पर अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं कि पंजाब के सीएम के तौर पर भगवंत मान को कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेगी।

How Much Salary and Facilities Bhagwant Mann Will Get as Chief Minister Of Punjab