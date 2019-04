कनिमोझी के घर पर रेड में आयकर विभाग के हाथ खाली, DMK ने लगाया साजिश का आरोप

नई दिल्ली। आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग की टीम ने संयुक्त रूप से मंगलवार को तमिलनाडु के थूथुकोछी से डीएमके की लोकसभा उम्मीदवार के. कनिमोझी के घर पर छापा मारा, लेकिन कोई सफलता न मिलने के बाद उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम को कनिमोझी के घर से कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा कि तलाशी के दौरान मनिमोझी ने आयकर विभाग की टीम का पूरा सहयोग किया। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कनिमोझी भाजपा की राज्य इकाई की अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदराराजन के खिलाफ थूथुकोछी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं।

BJP cannot stop me from winning, says Kanimozhi after I-T raid



Read @ANI | https://t.co/QiYKksYh7M pic.twitter.com/M2wHackPo2