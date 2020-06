India-China Tension: P Chidambaram ने कहा- 5 साल में 2000 से ज्यादा बार चीन ने की घुसपैठ, BJP ने किया पलटवार

नई दिल्ली। एक तरफ भारत-चीन ( India-China Face Off ) के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ( Congress ) पार्टी और बीजेपी ( BJP ) आमने-सामने है। इसी कड़ी में एक बार फिर पूर्व गृह मंत्री ( Ex Home Minister ) और कांग्रेस ( Congress ) के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ( p chidambaram ) ने केन्द्र सरकार ( Central Government ) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में चीन ने दो हजार से ज्यादा बार घुसपैठ की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने भी ट्वीट किया है। वहीं, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है।

BJP President @JPNadda asked ex-PM Dr Manmohan Singh to explain the 600 Chinese incursions into India between 2010 and 2013.



Yes, there were incursions but no Indian territory was occupied by China and no lives of Indian soldiers were lost in violent clashes. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 23, 2020

Will @JPNadda please ask the present PM to explain the 2264 Chinese incursions since 2015?

I bet he will not dare to ask that question. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 23, 2020

पी चिदंबरम ने जेपी नड्डा से किया सवाल

पी चिदंबरम ( P chidambaram On JP Nadda ) ने ट्वीट करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल किया कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) से पूछेंगे कि 2015 के बाद से चीन ने 2264 बार घुसपैठ की है। उन्होंने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी अध्यक्ष पीएम से ये सवाल नहीं पूछेंगे। दरअसल, कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि 2010-2013 के बीच चीन ने 600 बार घुसपैठ की है। इस पर चिदंबरम ने कहा कि हां, उस दौरान घुसपैठ जरूर हुई लेकिन किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया और ना ही किसी सैनिक की जान गई थी।

राहुल गांधी ने किया Tweet

दरअसल, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चीनी भारतीय जमीन में घुस गई है और पैंगोंग लेक तक कब्जा करके बैठी है। लेकिन, इस पूरे मामले पर प्रधानमंतरी नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले भी पी चिदंबरम ने कहा था कि इस पूरे मामले पर आखिर प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'चीनी आक्रमण के ख़िलाफ़ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा किया है?'

First, Congress signs MoU with Chinese Communist Party.



Then, Congress surrenders land to China.



During Doklam issue, Rahul Gandhi secretly goes to Chinese embassy.



During crucial situations, Rahul Gandhi tries to divide the nation & demoralise armed forces.



Effects of MoU? pic.twitter.com/Z3WJhpt4Ol — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) June 23, 2020

BJP ने किया पलटवार

वहीं, इस पूरे मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करती है। फिर भारतीय जमीन को सरेंडर कर देती है। डोकलाम को लेकर जब तनाव बढ़ा तो राहुल गांधी चुपके से चीनी दूतावास चले गए थे। वहीं, अब राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं। यह समझौते का प्रभाव है?' यहां आपको बता दें कि गलवान वैली में भारतीय-चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद से कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।