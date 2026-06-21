Karnataka Politics: चार विधायकों के क्रॉस वोटिंग मामले में धर्मस्थल पर विधायक दल की बैठक बुलाएगी BJP, प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत

मामले की जांच के लिए सी.टी. रवि, महेश तेंगिनकाई और पूर्व मंत्री कोल्लेगल महेश की एक कमेटी भी गठित की गई है। वहीं, कुमार बंगारप्पा की ओर से भाजपा में बड़े बदलाव और बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग पर विजयेंद्र ने कहा कि वह संबंधित लोगों को जवाब देंगे और अपने आलोचकों को स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत साबित करने की चुनौती दी।