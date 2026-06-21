कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शनः दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटे समर्थक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा

Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ रविवार को भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देकर सरकार पर दवाब डालने के लिए उन्होंने अपने आधिकारिक 'एक्स' पर सुबह 9 बजे लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन के बगैर यह मुहिम सफल नहीं होगी।