US-Iran Conflict: अमेरिका-ईरान पीस डील पर संकट? US खुफिया रिपोर्ट में दावा; इजरायल वार्ता में डाल सकता है बाधा

US-Iran Tension: लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद से अमेरिका-ईरान डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे गुस्साए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया, वहीं भारत के लिए राहत की बात यह रही कि इस समुद्री जलमार्ग के बंद होने से पहले शनिवार को तीन भारतीय टैंकर सुरक्षित होर्मुज पार करने में सफल रहे। इन टैंकरों में साढ़े 8 लाख टन और 94 क्रू सवार थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस उठा पटक के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने स्विटजरलैंड में रविवार को होने वाली दोनों देशों की शांति वार्ता से पहले आशंका जताई है कि इस दौरान इजरायल कुछ ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली डील पर खलल पड़े।