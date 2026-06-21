Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में होगा बदलाव? सोनिया गांधी से टॉप 5 नेताओं ने की मुलाकात, जानें क्या हुई बातचीत

वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व चाहता है कि किसी भी बड़े फैसले की घोषणा से पहले सभी वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लिया जाए, ताकि कोई भी नेता खुद को नजरअंदाज महसूस न करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी में औपचारिक बदलाव की घोषणा अगले एक-दो दिनों में की जा सकती है। यह घोषणा राहुल गांधी के मंगलवार को प्रस्तावित विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले होने की संभावना है।