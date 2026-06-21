मेलोनी से पहले पीएम मोदी पर भी कस चुके हैं तंज, क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर करते हैं दुनिया भर के नेताओं का अपमान?

भारत के सामरिक मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप का अक्सर ये रवैया रहा है। वह बढ़ा-चढ़ा कर बातें करते हैं। वह सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह हमेशा डील की बातें करते हैं। ऐसा करके वह दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि दूसरे नेता उनके सामने झुकें या उनकी बात मानें। चेलानी ने कहा कि ट्रंप ऐसा कुछ पीएम मोदी के साथ भी कर चुके हैं। उन्होंने कभी भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ की तो कभी उनकी बुराई की। उन्होंने भारतीय मीडिया चैनलों को लेकर कहा कि ट्रंप की तारीफ वाली खबरों को चलाने से पहले उन्हें PM मोदी पर तंज वाली बातों को भी सुन व देख लेना चाहिए।