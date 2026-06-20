डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इटली का सख्त कदम, आखिर दो दक्षिणपंथी नेताओं के बीच क्यों आ गई इतनी दूरी ?

अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जीते और सत्ता में आए तो मेलोनी एकमात्र ऐसी यूरोपीय नेता थी, जो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में गई थी। दोनों नेता विचारधार के आधार पर दक्षिणपंथी खेमे से आते हैं। दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खूब तारीफ की। 2024 व 2025 में कई मौकों पर उन्हें खूबसूरत और शानदार नेता बताया, लेकिन 2026 में ईरान युद्ध ने सबकुछ बदल दिया। उन्होंने ईरान युद्ध के लिए हथियार ले जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली में एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी। इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत यूरोपीय नेताओं पर भड़क गए।