NEET-UG Re-exam: अबू धाबी परीक्षा केंद्र मिला था, NTA ने भारत में दिया नया परीक्षा केंद्र, सेंटर पर पहुंचा परीक्षार्थी तालिब

हालांकि, परीक्षा पत्र लीक विवाद के बाद परीक्षा का समय पुनर्निर्धारित किए जाने पर, उसने अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पाया कि उसका परीक्षा केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी इंडियन स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवार के अनुसार, छात्र ने आवेदन पत्र भरते समय नागपुर को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना था, उसके बाद वर्धा और भंडारा को चुना था। अब उसका परीक्षा केंद्र बदल कर नागपुर के ही स्कूल में कर दिया गया है।