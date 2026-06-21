ऑपरेशन टाइगर: 6 सांसदों की बगावत के बाद संजय राउत पहुंचे शिवतीर्थ, राज ठाकरे के साथ की अहम बैठक

लेकिन महानगरपालिका चुनाव के बाद दोनों दलों के गठबंधन में तनाव आने लगे। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा रही कि चुनावी मैदान में अपेक्षित तालमेल नहीं दिखा और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पूरा सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। ऐसे माहौल में संजय राउत का अचानक 'शिवतीर्थ' पहुंचना महज एक औपचारिक मुलाकात है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार हो रही है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।