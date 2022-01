भारत दुनिया को खिला रहा ककड़ी-खीरा, बना सबसे बड़ा निर्यातक, किया इतने करोड़ का निर्यात

कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार "भारत ने 1,23,846 मीट्रिक टन खीरा-ककड़ी का निर्यात किया है।" मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में, भारत ने 223 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 2,23,515 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया था।

भारत दुनिया में खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2021 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 11.4 करोड़ डॉलर (लगभग 850 करोड़ रुपये) की ककड़ी-खीरे का निर्यात किया है। वहीं, भारत ने पिछले वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट अचार बनाने वाले खीरे के निर्यात में 20 करोड़ डॉलर (1,490 करोड़ रुपये) के आँकड़े को भी पार कर दिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार "भारत ने 1,23,846 मीट्रिक टन खीरा-ककड़ी का निर्यात किया है।" मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में, भारत ने 223 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 2,23,515 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया था।

India emerges as world's top exporter of cucumber and gherkins