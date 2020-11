India और पड़ोसी देशों के बीच शाांति का ब्रिज बने जम्मू-कश्मीर: Mehbooba Mufti

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत और पड़ोसी देशों के बीच एक शांति का ब्रिज बनाने की पैरवी की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि जम्मू-कश्मीर शांति का पुल बन जाए। फिर चाहे वह पाकिस्तान या फिर चीन जैसे हमारे पड़ोसी देश हो, जिन्होंने हाल ही में LAC में प्रवेश करने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि मुफ्ती जी का जम्मू-कश्मीर को भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक ब्रिज बनाने का सपना है। यह एक फॉर्मूला है जिसे सरकार को अपनाना होगा।

PDP wants J&K should become a bridge of peace. Be it our neighbouring nations like Pakistan or China, who recently tried to enter LAC, I believe Mufti Ji's dream of making J&K a bridge between India & its neighbours, is a formula, which govt will have to adopt: Mehbooba Mufti,PDP